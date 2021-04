Testo di Che Senso Ha di Franco126 anticipa l’album Multisala (Di venerdì 9 aprile 2021) Esce oggi Che Senso Ha di Franco126, il nuovo singolo che anticipa l’album Multisala in programma per il mese di aprile. Uscirà il 23 di questo mese il nuovo disco di inediti del cantante da solista, già disponibile in pre-save e pre-order in differenti formati per Bomba Dischi/Island Records. Che Senso Ha di Franco126 è un pezzo introspettivo, nuovo estratto dal progetto ormai di prossima pubblicazione. A primo ascolto è un “classico” che riecheggia nelle orecchie dell’ascoltatore, una canzone ispirata in una scrittura senza tempo in cui abbandonarsi. La dolcezza e l’amarezza che l’amore (e la vita) possono offrire sono gli argomenti principali di Che Senso Ha di Franco126 che segue la pubblicazione dei due precedenti singoli ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Esce oggi CheHa di, il nuovo singolo chein programma per il mese di aprile. Uscirà il 23 di questo mese il nuovo disco di inediti del cantante da solista, già disponibile in pre-save e pre-order in differenti formati per Bomba Dischi/Island Records. CheHa diè un pezzo introspettivo, nuovo estratto dal progetto ormai di prossima pubblicazione. A primo ascolto è un “classico” che riecheggia nelle orecchie dell’ascoltatore, una canzone ispirata in una scrittura senza tempo in cui abbandonarsi. La dolcezza e l’amarezza che l’amore (e la vita) possono offrire sono gli argomenti principali di CheHa diche segue la pubblicazione dei due precedenti singoli ...

Advertising

fattoquotidiano : CASHBACK Respinta la mozione di Fratelli D'Italia che voleva sospenderlo - ricpuglisi : Non vedo l'ora di commentarvi il Sacro Testo di @robersperanza, che giungerà dalla Spagna come i codici di Leonardo… - Am_Parente : Il mio auspicio è che il testo diventi legge “entro l’estate, perché la trasparenza è importante. Questa legge sanc… - PatrizioBuonagu : RT @laura_maffi: Cashback, respinta la mozione di Fdi per sospenderlo. Passa il testo della maggioranza...ma i meloniani che dicono? tutto… - Haskala4 : 'Il testo dell’IHRA, denuncia le forme di demonizzazione di Israele, ovvero «la sua trasformazione in uno Stato par… -

Ultime Notizie dalla rete : Testo Che Mara Sattei, il testo di "Scusa" Il testo di "Scusa" approfondimento "Machete Skins" è il podcast sulla crew di Salmo Penso a un ...Poi ridiamo assieme come i bimbi Nella radio passa un altro pezzo Se faccio solo cose per mentirmi Che ...

Testo di Scusa di Mara Sattei, nuovo singolo dopo le Registrazioni Mara Sattei - nome d'arte di Sara Mattei - parla di Scusa come una canzone nata dalla riflessione sulla parola breve e concisa che risuona nella sua testa per ricordarle tutte le volte che ha ...

Che senso ha, Franco 126: testo e audio della canzone Soundsblog Dislessia, il disegno aiuta a uscire dal silenzio. Ecco come Un disegno per liberare la fantasia, favoleggiare un desiderio o esternare la propria difficoltà espressiva. Ci sono infiniti modi per un bambino in età scolare e prescolare ...

ATP Cagliari, doppio: continuano a vincere i fratelli Berrettini. Sonego/Vavassori già in finale In semifinale affronteranno Simone Bolelli e l’argentino Andres Molteni (venerdì alle ore 12) che ieri hanno battuto gli statunitensi Taylor Fritz e Tommy Paul con un quanto mai netto 6-0 6-2. Testa ...

Ildi "Scusa" approfondimento "Machete Skins" è il podcast sulla crew di Salmo Penso a un ...Poi ridiamo assieme come i bimbi Nella radio passa un altro pezzo Se faccio solo cose per mentirmi...Mara Sattei - nome d'arte di Sara Mattei - parla di Scusa come una canzone nata dalla riflessione sulla parola breve e concisarisuona nella sua testa per ricordarle tutte le volteha ...Un disegno per liberare la fantasia, favoleggiare un desiderio o esternare la propria difficoltà espressiva. Ci sono infiniti modi per un bambino in età scolare e prescolare ...In semifinale affronteranno Simone Bolelli e l’argentino Andres Molteni (venerdì alle ore 12) che ieri hanno battuto gli statunitensi Taylor Fritz e Tommy Paul con un quanto mai netto 6-0 6-2. Testa ...