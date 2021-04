TERRA E CIELO MONS. RENATO DE ZAN 9 APRILE 2021 (Di venerdì 9 aprile 2021) TERRA e CIELO: MONSignor RENATO De Zan, biblista e docente all’Università Pontificia, nella sua consueta rubrica del Venerdì dedicata al mondo religioso. Leggi su udine20 (Di venerdì 9 aprile 2021)ignorDe Zan, biblista e docente all’Università Pontificia, nella sua consueta rubrica del Venerdì dedicata al mondo religioso.

Advertising

Agenzia_Ansa : La Superluna saluta il cielo di aprile: il 27 la Luna piena sarà alla minima distanza dalla Terra #ANSA - RosalbaRosa61 : @FiloColace @dalyborr Vengono usati proprio per fare e dire queste cose... E poi quando non sanno più che pesci pig… - Natalie74440094 : RT @EricaDoddo: “I ponti uniscono separazioni, come una stretta di mano unisce due persone. I ponti cuciono strappi, annullano vuoti, avvic… - toilethybrid : Comunque si vede che non siete abituati a baciare cielo e terra quando postano attori e cantanti che di norma si fa… - DIEBO37RT2 : RT @EricaDoddo: “I ponti uniscono separazioni, come una stretta di mano unisce due persone. I ponti cuciono strappi, annullano vuoti, avvic… -