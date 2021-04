Tensione Turchia-Italia: Ankara convoca l’ambasciatore italiano (Di venerdì 9 aprile 2021) La Tensione scatenatasi qualche giorno fa tra Turchia ed Europa, non ha lasciato indifferente il Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha risposto con forza. Tanto da rischiare un incidente diplomatico. Dopo le dichiarazioni di Draghi sul presidente Erdo?an, l’agenzia di stampa turca Anadolu dice che il ministero degli Esteri turco ha convocato l’ambasciatore Italiano ad Ankara Massimo Gaiani. Tensione Turchia-Italia, Draghi-Çavusoglu Le dichiarazioni di Mario Draghi che hanno portato a questo incidente diplomatico, riguardano il discusso caso della sedia Von Der Leyen – Erdogan. «Non condivido assolutamente le posizioni del presidente Erdo?an, credo che non sia stato un comportamento appropriato, mi è dispiaciuto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Lascatenatasi qualche giorno fa traed Europa, non ha lasciato indifferente il Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha risposto con forza. Tanto da rischiare un incidente diplomatico. Dopo le dichiarazioni di Draghi sul presidente Erdo?an, l’agenzia di stampa turca Anadolu dice che il ministero degli Esteri turco hatono adMassimo Gaiani., Draghi-Çavusoglu Le dichiarazioni di Mario Draghi che hanno portato a questo incidente diplomatico, riguardano il discusso caso della sedia Von Der Leyen – Erdogan. «Non condivido assolutamente le posizioni del presidente Erdo?an, credo che non sia stato un comportamento appropriato, mi è dispiaciuto ...

