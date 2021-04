Tagli capelli uomo, le tendenze di primavera (Di venerdì 9 aprile 2021) I Tagli di capelli della stagione? Bella domanda. Tra l’andare poco dal parrucchiere e la scarsa socialità, ecco che il capello lungo e le sfumature pareggiate tornano alla ribalta. E inevitabilmente si guarda al passato. Ve lo avevamo già detto, il mullet è il vero protagonista di stagione, per i più audaci. «Rincarna l'idea di non-uniformità. Ha uno stile inconsueto, si presenta con due lunghezze opposte, corto nella parte anteriore e lungo nella posteriore, molto personalizzabile in base al soggetto - ci spiega Giampaolo Gori, hairstylist e co-founder di Roots Milano - L'ispirazione risale alla Golden Age con Bowie, affiancandosi alla corrente elettro-dance degli anni Novanta. Riappare al giorno d'oggi nella scena underground ma anche in passerella, da Rick Owens a Valentino. Motivazione che ci ha spinto a realizzare una nostra raccolta di giovani ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 9 aprile 2021) Ididella stagione? Bella domanda. Tra l’andare poco dal parrucchiere e la scarsa socialità, ecco che il capello lungo e le sfumature pareggiate tornano alla ribalta. E inevitabilmente si guarda al passato. Ve lo avevamo già detto, il mullet è il vero protagonista di stagione, per i più audaci. «Rincarna l'idea di non-uniformità. Ha uno stile inconsueto, si presenta con due lunghezze opposte, corto nella parte anteriore e lungo nella posteriore, molto personalizzabile in base al soggetto - ci spiega Giampaolo Gori, hairstylist e co-founder di Roots Milano - L'ispirazione risale alla Golden Age con Bowie, affiancandosi alla corrente elettro-dance degli anni Novanta. Riappare al giorno d'oggi nella scena underground ma anche in passerella, da Rick Owens a Valentino. Motivazione che ci ha spinto a realizzare una nostra raccolta di giovani ...

