Taekwondo, Simone Crescenzi conquista il bronzo agli Europei. Bel podio nei 68 kg olimpici (Di venerdì 9 aprile 2021) Simone Crescenzi ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria -68 kg agli Europei 2021 di Taekwondo, in corso di svolgimento a Sòfia (Bulgaria). L'azzurro si è dovuto arrendere in semifinale al cospetto del 20enne spagnolo Joan Jorquera, capace di imporsi per 37-26 e di involarsi verso la finale della rassegna continentale contro il turco Hakan Recber, giustiziere per 14-7 del belga Jaoud Achab (bronzo anche per lui). Il 23enne nativo di Latina si era presentato all'appuntamento da testa di serie numero 6 del tabellone e si era reso protagonista di una bella cavalcata nei turni preliminari, demolendo il cipriota Ioannis Pilavakis (30-8 agli ottavi) e il tedesco Ior Konstantinidis (11-2 ai quarti di finale ...

fitacampo : RT @taekwondofita: Prima medaglia per l’Italia all’Europeo di #Sofia ???? Simone Crescenzi ???? conquista il BRONZO nella -63kg?? Bravo Simo! ??… - ItaliaTeam_it : Simo bronzo a Sofia! ???? Agli Europei di taekwondo Simone Crescenzi sul terzo gradino del podio nella categoria -63… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Simone Crescenzi cede allo spagnolo Jorquera! L’azzurro coglie il bronzo -… - taekwondofita : Prima medaglia per l’Italia all’Europeo di #Sofia ???? Simone Crescenzi ???? conquista il BRONZO nella -63kg?? Bravo Si… - taekwondofita : WTE European Taekwondo Championships ???? ?? -63kg M: ???? SIMONE CRESCENZI ???? sfiderà in semifinale lo spagnolo Joan… -