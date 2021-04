Taekwondo, Europei 2021: i risultati della seconda giornata. L’Italia va a medaglia con Simone Crescenzi (Di venerdì 9 aprile 2021) La seconda giornata di gare si è conclusa al Grand Hotel Millennium di Sofia, in Bulgaria, dove sono in corso di svolgimento gli Europei 2021 di Taekwondo. Andiamo a vedere come sono andate le cose sui tatami. Donne -53 kg Finali 1. Tatiana Minina (Russia) (24-17 in rimonta, terzo round) 2. Zeliha A?ris (Turchia) 3. Ilina Ivanova (Bulgaria) 3. Luca Patakfalvy (Ungheria) Era la più attesa, vista la testa di serie numero 1, e non ha tradito le aspettative che vi erano su di lei. Tatiana Minina, con una finale vinta con una pazzesca rimonta per 24-17, si prende la corona continentale superando la turca Zeliha A?ris e mettendosi dietro anche la bulgara Ilina Ivanova e la magiara Luca Patakfalvy. Donne -57 kg 1. Jade Jones (Gran Bretagna) 2. Hatice Kübra ?lgün (Turchia) 3. Inese Tarvida (Lettonia) 3. ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Ladi gare si è conclusa al Grand Hotel Millennium di Sofia, in Bulgaria, dove sono in corso di svolgimento glidi. Andiamo a vedere come sono andate le cose sui tatami. Donne -53 kg Finali 1. Tatiana Minina (Russia) (24-17 in rimonta, terzo round) 2. Zeliha A?ris (Turchia) 3. Ilina Ivanova (Bulgaria) 3. Luca Patakfalvy (Ungheria) Era la più attesa, vista la testa di serie numero 1, e non ha tradito le aspettative che vi erano su di lei. Tatiana Minina, con una finale vinta con una pazzesca rimonta per 24-17, si prende la corona continentale superando la turca Zeliha A?ris e mettendosi dietro anche la bulgara Ilina Ivanova e la magiara Luca Patakfalvy. Donne -57 kg 1. Jade Jones (Gran Bretagna) 2. Hatice Kübra ?lgün (Turchia) 3. Inese Tarvida (Lettonia) 3. ...

