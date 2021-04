Tabellone Eurolega 2020-21: per l’Olimpia Milano c’è il Bayern di Andrea Trinchieri (Di sabato 10 aprile 2021) L’ultima giornata di qualsiasi competizione è speciale. Non è stato diverso per la trentaquattresima di Eurolega 2020-21, con Barcellona e Anadolu Efes, già qualificate e sicure della loro posizione di classifica, rispettivamente battute da Bayern Monaco e appunto Olimpia Milano, o AX Armani Exchange se preferite. I milanesi si qualificano dunque come quarti, e nei InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 10 aprile 2021) L’ultima giornata di qualsiasi competizione è speciale. Non è stato diverso per la trentaquattresima di-21, con Barcellona e Anadolu Efes, già qualificate e sicure della loro posizione di classifica, rispettivamente battute daMonaco e appunto Olimpia, o AX Armani Exchange se preferite. I milanesi si qualificano dunque come quarti, e nei InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Advertising

InfobettingOdds : RT @infobetting: Tabellone Eurolega 2020-21: per l’Olimpia Milano c’è il Bayern di Andrea Trinchieri - Mingaball : RT @infobetting: Tabellone Eurolega 2020-21: per l’Olimpia Milano c’è il Bayern di Andrea Trinchieri - underoverbets : RT @infobetting: Tabellone Eurolega 2020-21: per l’Olimpia Milano c’è il Bayern di Andrea Trinchieri - by_the_pool : RT @infobetting: Tabellone Eurolega 2020-21: per l’Olimpia Milano c’è il Bayern di Andrea Trinchieri - infobetting : Tabellone Eurolega 2020-21: per l’Olimpia Milano c’è il Bayern di Andrea Trinchieri -