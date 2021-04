Sviluppo Campania | riparte Garanzia Campania Bond | al via dal 6 maggio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sviluppo Campania

2anews

... dopo l'ormai archiviata dichiarazione del Presidente dellaDe Luca, che ha avuto l'... a conferma della crucialità a livello globale della sede di Cantagrillo per quanto riguarda lo......tornano in arancione Piemonte Lombardia friuli - venezia Giulia emilia - romagna e Toscana...altri impianti di produzione in Europa e non solo superata da 12 milioni di dosi dinuovi ...«Stiamo lavorando. Abbiamo avuto ieri un incontro con il presidente del Consiglio, una videoconferenza sul piano di rilancio relativo ai fondi europei. Vi daremo informazioni che candideremo nell'ambi ...“Facciamo appello al presidente della Regione, Vincenzo De Luca e al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, perché insieme convochino con urgenza il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorget ...