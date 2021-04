Sui livelli della vigilia Borsa Italiana (Di venerdì 9 aprile 2021) (TeleBorsa) – Stabile Piazza Affari, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,46%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%. Lo Spread peggiora, toccando i +103 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,73%. Tra le principali Borse europee composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,24%, Londra è stabile, riportando un moderato -0,07%, e performance modesta per Parigi, che mostra ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 aprile 2021) (Tele) – Stabile Piazza Affari, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui, riportando una variazione pari a -0,17%. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,46%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui, riportando una variazione pari a +0,02%. Lo Spread peggiora, toccando i +103 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,73%. Tra le principali Borse europee composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,24%, Londra è stabile, riportando un moderato -0,07%, e performance modesta per Parigi, che mostra ...

Ftse Mib risalirà a breve. Banco BPM, Bper e Stellantis buy? L'eventuale tenuta di 2,3 euro potrebbe favorire un rimbalzo di Banco BPM con target sui livelli attuali in prima battuta, poi intorno a 2,4 euro e in seguito veros i 2,5/2,55 euro. Sotto i 2,3 euro ...

Sui livelli della vigilia Borsa Italiana ilmessaggero.it Osservatorio Icsa per la sicurezza nel Mediterraneo La Fondazione Icsa (Intelligence Culture and Strategic Analysis), think thank attivo dal 2009 nella ricerca sui temi della difesa e dell’intelligence ... vi sono stati vari tentativi di definire un ...

