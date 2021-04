Su Instagram Paola Turani si racconta tra infertilità e il miracolo della vita (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo aver annunciato con gioia ed entusiasmo alla sua community di essere in stato interessante, Paola Turani torna sull’argomento per parlare del perchè la gravidanza è un miracolo per lei Dopo l’annuncio della gravidanza, Paola Turani ha voluto fare un passo indietro e ha raccontato alla sua community perché per lei l’arrivo di questo figlio è un miracolo della vita. In un video postato su Instagram della durata di circa dodici minuti, l’influencer italiana si mette a nudo e parla di un argomento spesso tabù e che spaventa ossia l’infertilità. “Voglio condividere la nostra storia con voi, perchè dell’infertilità se ne parla sempre poco, perchè siamo ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo aver annunciato con gioia ed entusiasmo alla sua community di essere in stato interessante,torna sull’argomento per parlare del perchè la gravidanza è unper lei Dopo l’annunciogravidanza,ha voluto fare un passo indietro e hato alla sua community perché per lei l’arrivo di questo figlio è un. In un video postato sudurata di circa dodici minuti, l’influencer italiana si mette a nudo e parla di un argomento spesso tabù e che spaventa ossia l’. “Voglio condividere la nostra storia con voi, perchè dell’se ne parla sempre poco, perchè siamo ...

