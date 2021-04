Striscia la notizia | fonti riservate | Matteo Renzi si trasferisce a Dubai Il video | Ecco come ha preso la notizia D' Alema | Guarda

(Di venerdì 9 aprile 2021) Dalafiltrano indiscrezioni non confermate ma clamorose:sarebbe stato talmente colpito dal "Rinascimento arabo" da voler mollare la politica italiana e il suo partito Italia Viva, nato tra tanti clamori e con poca fortuna meno un anno e mezzo fa, per trasferirsi negli Emirati. Lo dice sottovoce, Michelle Hunziker, e la, pur clamorosa, non desterebbe troppo stupore: d'altronde, stando ai numerosi viaggi da confeere che tante polemiche gli hanno creato, l'ex premier nonché segretario del Pd tra le dune del deserto e i grattacieli diormai è di casa, da qualche mese. Ma il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto dall'ineffabile Antonio Ricci non si limita al ...

Advertising

MARISAALFANO : RT @MARISAALFANO: @TvTalk_Rai @tommaso_zorzi Vorrei sapere se è nelle tue aspirazioni la conduzione delle Iene con la Marcuzzi...oppure Str… - MARISAALFANO : @TvTalk_Rai @tommaso_zorzi Vorrei sapere se è nelle tue aspirazioni la conduzione delle Iene con la Marcuzzi...oppu… - dalbi62 : RT @battaglia_persa: Strano che i vigili intervistati da @JimmyGhione non abbiano risposto 'abbiamo l'ordine di non spostarci' Sicurezza ne… - bignottipaolo1 : RT @ClaudeTadolti: @bignottipaolo1 @Massimo65755300 Facciamo piu schifo noi popolazione. Dal 1985 ad oggi siamo diventati un popolo di pove… - ClaudeTadolti : @bignottipaolo1 @Massimo65755300 Facciamo piu schifo noi popolazione. Dal 1985 ad oggi siamo diventati un popolo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia notizia

Liberoquotidiano.it

I 10 PROGRAMMI PIU' VISTI DI MERCOLEDI' 7 APRILE 1) I soliti ignoti, Rai1: 4.880.000 spettatori (share 17,74%) 2)la, Canale5: 4.455.000 spettatori (share 16,07%) 3) L'eredità, Rai1: ...IT 20:40 -LA- la voce dell'insofferenza 21:20 - CIAO DARWIN - A GRANDE RICHIESTA Italia 1 18:06 - L'ISOLA DEI FAMOSI 18:22 - STUDIO APERTO LIVE 18:29 - METEO 18:30 - STUDIO APERTO ...Molti tifosi della Roma, al momento del sorteggio, speravano di incontrare lo Slavia Praga non soltanto per il livello della squadra ceca ma soprattutto per pareggiare i conti di quella notte del 1996 ...Nessun tiro nel quarto periodo dell’ultima sfida contro Houston, 11 punti in quello di questa notte nella grande vittoria dei Dallas Mavs su Milwaukee: per Kristaps Porzingis le cose sono cambiate, in ...