Startup: crowdfunding per TvbEat, delivery che salva ristoranti di provincia (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Labitalia) - Nell'era dell'epidemia da Covid-19, caratterizzata dal continuo altalenarsi tra aperture e chiusure e dall'impossibilità di spostarsi, il desiderio di maggiori servizi a domicilio è esploso anche nelle numerose province italiane. Questa è la necessità che Damiano Vassalli e Andrea Togni hanno percepito, grazie agli anni di esperienza come imprenditori, nella loro provincia, Bergamo. Volendo supportare i piccoli ristoratori a resistere alla crisi, i due hanno deciso di creare una piattaforma di consegna tutta locale, che non andasse a scontrarsi con le grandi realtà del delivery che hanno già conquistato le città metropolitane italiane e del mondo, bensì che servisse a fornire lo stesso servizio ma all'interno delle province, fino ad oggi sprovviste di qualsiasi possibilità in tal senso. "Quando ci siamo resi conto che tanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Labitalia) - Nell'era dell'epidemia da Covid-19, caratterizzata dal continuo altalenarsi tra aperture e chiusure e dall'impossibilità di spostarsi, il desiderio di maggiori servizi a domicilio è esploso anche nelle numerose province italiane. Questa è la necessità che Damiano Vassalli e Andrea Togni hanno percepito, grazie agli anni di esperienza come imprenditori, nella loro, Bergamo. Volendo supportare i piccoli ristoratori a resistere alla crisi, i due hanno deciso di creare una piattaforma di consegna tutta locale, che non andasse a scontrarsi con le grandi realtà delche hanno già conquistato le città metropolitane italiane e del mondo, bensì che servisse a fornire lo stesso servizio ma all'interno delle province, fino ad oggi sprovviste di qualsiasi possibilità in tal senso. "Quando ci siamo resi conto che tanti ...

