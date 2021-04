Starfield sarà il prossimo titolo Bethesda rimandato, dopo Deathloop? (Di venerdì 9 aprile 2021) Con Deathloop oramai ufficialmente rimandato a settembre, Bethesda potrebbe dover rimandare a cascata altri titoli: il primo potrebbe essere Starfield. O, almeno, così dovrebbe essere secondo l'indiscrezione dell'insider Idle Sloth. Ma andiamo con ordine. Il giornalista specializzato Imran Khan, in un articolo su Fanbyte, parla degli effetti che il COVID ha avuto e sta avendo sull'industria. Su Twitter, ha poi evidenziato un passaggio, in cui un impiegato di Bethesda afferma che "i giocatori non avranno tutti i titoli che gli sviluppatori volevano far uscire quest'anno". Una previsione, purtroppo, realistica, calcolando anche che l'intervento continua con "È uno schifo, ma è la verità. Non vogliamo pubblicare robaccia, vogliamo pubblicare i migliori giochi possibili ma ci stiamo muovendo a tre quarti ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 aprile 2021) Conoramai ufficialmentea settembre,potrebbe dover rimandare a cascata altri titoli: il primo potrebbe essere. O, almeno, così dovrebbe essere secondo l'indiscrezione dell'insider Idle Sloth. Ma andiamo con ordine. Il giornalista specializzato Imran Khan, in un articolo su Fanbyte, parla degli effetti che il COVID ha avuto e sta avendo sull'industria. Su Twitter, ha poi evidenziato un passaggio, in cui un impiegato diafferma che "i giocatori non avranno tutti i titoli che gli sviluppatori volevano far uscire quest'anno". Una previsione, purtroppo, realistica, calcolando anche che l'intervento continua con "È uno schifo, ma è la verità. Non vogliamo pubblicare robaccia, vogliamo pubblicare i migliori giochi possibili ma ci stiamo muovendo a tre quarti ...

