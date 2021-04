Spezia, i convocati di Italiano: Saponara e Estevez out con il Crotone (Di venerdì 9 aprile 2021) Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani pomeriggio contro il Crotone Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani pomeriggio contro il Crotone. Confermata l’esclusione di Riccardo Saponara, che si è allenato a parte tutta settimana, così come resta fuori Nahuel Estevez, fresco di rientro dopo aver contratto il Covid. SQUAD LIST 25 i convocati di mister Italiano per #SpeziaCrotone https://t.co/T4VKjKUKFh pic.twitter.com/aeqrZ9lTqH — Spezia Calcio (@acSpezia) April 9, 2021 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Il tecnico delloVincenzoha diramato la lista deiin vista della gara di domani pomeriggio contro ilIl tecnico delloVincenzoha diramato la lista deiin vista della gara di domani pomeriggio contro il. Confermata l’esclusione di Riccardo, che si è allenato a parte tutta settimana, così come resta fuori Nahuel, fresco di rientro dopo aver contratto il Covid. SQUAD LIST 25 idi misterper #https://t.co/T4VKjKUKFh pic.twitter.com/aeqrZ9lTqH —Calcio (@ac) April 9, 2021 L'articolo ...

