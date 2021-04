Spezia, i convocati di Italiano per il Crotone (Di venerdì 9 aprile 2021) Domani alle 15:00, lo Spezia di Vincenzo Italiano sarà di scena sul terreno amico del “Picco” per affrontare il Crotone nel match valido per la 30a giornata della Serie A 2020-2021. Out Saponara, Dell’Orco, Mattiello e Ramos, il tecnico aquilotto lascia a lavorare a Follo anche Nahuel Estevez, fresco di rientro dopo aver contratto il Covid. Ecco la lista dei convocati: Portieri: 1.Zoet, 77. Rafael, 94.Provedel.Difensori: 5.Marchizza, 13.Capradossi, 19.Terzi, 20.Bastoni, 21.Ferrer, 22.Chabot, 28.Erlic, 34.Ismajli, 69.Vignali.Centrocampisti: 4.Acampora, 8.Ricci, 10.Agoume, 25.Maggiore, 26.Pobega, 88.Leo Sena.Attaccanti: 9.Galabinov, 11.Gyasi, 17.Farias, 18.Nzola, 31.Verde, 80.Agudelo, 91.Piccoli. SQUAD LIST 25 i convocati di mister Italiano per ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 aprile 2021) Domani alle 15:00, lodi Vincenzosarà di scena sul terreno amico del “Picco” per affrontare ilnel match valido per la 30a giornata della Serie A 2020-2021. Out Saponara, Dell’Orco, Mattiello e Ramos, il tecnico aquilotto lascia a lavorare a Follo anche Nahuel Estevez, fresco di rientro dopo aver contratto il Covid. Ecco la lista dei: Portieri: 1.Zoet, 77. Rafael, 94.Provedel.Difensori: 5.Marchizza, 13.Capradossi, 19.Terzi, 20.Bastoni, 21.Ferrer, 22.Chabot, 28.Erlic, 34.Ismajli, 69.Vignali.Centrocampisti: 4.Acampora, 8.Ricci, 10.Agoume, 25.Maggiore, 26.Pobega, 88.Leo Sena.Attaccanti: 9.Galabinov, 11.Gyasi, 17.Farias, 18.Nzola, 31.Verde, 80.Agudelo, 91.Piccoli. SQUAD LIST 25 idi misterper ...

Advertising

sportli26181512 : Convocati Spezia: out Estevez, in 5 saltano il Crotone: Out Saponara, Dell'Orco, Mattiello, Ramos ed Estevez. Quest… - calciodangolo_ : ?? #SpeziaCrotone, i convocati di #Cosmi: ritornano #Reca e #Petriccione. Out #Pereira per squalifica. Convocato ma… - CinqueNews : Crotone: i convocati di Cosmi per la sfida contro lo Spezia - sportface2016 : #SpeziaCrotone , i convocati di #Cosmi : assente #Messias - infoitsport : Lazio - Spezia, i convocati di Inzaghi: Luis Alberto c'è, Luiz Felipe ancora no -