Spesa per i beni durevoli | Bergamo perde il 12 | 5% | scivola il reddito pro-capite

In provincia di Bergamo nel 2020 il reddito pro-capite è scivolato a 20.254 euro con un decremento di 3 punti percentuali. La Spesa per beni durevoli delle famiglie bergamasche è stata di 1,231 miliardi, pari a 2.585 euro a famiglia (-12,5%). L'anno scorso sono stati spesi 326 milioni di euro per le auto nuove (-21,3%), 333 milioni per quelle usate (-11,9%) e 38 milioni per i motoveicoli (-5,4%). L'Osservatorio Findomestic ha registrato aumenti significativi nei principali segmenti della tecnologia legata all'abitare: +22,5% per l'IT (45 milioni), +2,7% per l'elettronica di consumo (36 milioni) e +1% per gli elettrodomestici (90 milioni). Pesanti, invece, i cali per i mobili (-12,7%, 265 milioni) e per la telefonia (-3,7%, 98 milioni).

