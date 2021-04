Speranza pronto a commissariare le Regioni che non rispettano il piano vaccini (Di venerdì 9 aprile 2021) Le asimmetrie tra le Regioni nelle somministrazioni dei vaccini sono evidenti. Ci sono quelle virtuose hanno vaccinato più anziani rispetto alla media italiana e altre che hanno dato priorità ad altre categorie. Un lungo elenco variegato tanti quanti sono i territori, sul quale ieri di nuovo il presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto duramente. «Con che coscienza la gente salta la lista mettendo a rischio gli anziani?», ha detto, annunciando l’arrivo di una direttiva del commissario straordinario Figliuolo per armonizzare i parametri. Le priorità ora dovranno essere persone fragili e anziani over 75. La domanda, però, resta sempre la stessa: cosa può fare il governo contro l’anarchia delle Regioni nello stabilire la priorità delle somministrazioni? Oggi Il Foglio riporta su questo punto un colloquio con il ministro della ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 9 aprile 2021) Le asimmetrie tra lenelle somministrazioni deisono evidenti. Ci sono quelle virtuose hanno vaccinato più anziani rispetto alla media italiana e altre che hanno dato priorità ad altre categorie. Un lungo elenco variegato tanti quanti sono i territori, sul quale ieri di nuovo il presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto duramente. «Con che coscienza la gente salta la lista mettendo a rischio gli anziani?», ha detto, annunciando l’arrivo di una direttiva del commissario straordinario Figliuolo per armonizzare i parametri. Le priorità ora dovranno essere persone fragili e anziani over 75. La domanda, però, resta sempre la stessa: cosa può fare il governo contro l’anarchia dellenello stabilire la priorità delle somministrazioni? Oggi Il Foglio riporta su questo punto un colloquio con il ministro della ...

Advertising

LegaSalvini : #ZANGRILLO SMENTISCE SPERANZA? 'IN PRONTO SOCCORSO 8 PAZIENTI SU 10 CON GRAVI PATOLOGIE CHE NON È IL COVID' - claudeger55 : Uther, il fatto che Speranza non è stato invitato a conferenza stampa da Draghi la dice lunga su quanto sia vera 's… - dlavex61 : @eziomauro @repubblica per lui è facile blaterare se poi dovesse succedere di dover assistere a una recrudescenza n… - GiovaQuez : @carlo_canepa Ah sì, per carità. Pronto a inserire l'eventuale replica di Conte o Speranza. Che tanto non arriverà. - forniallslaugh : Sono in vasca da mezz'ora nella speranza di svegliarmi perché la notte di oggi mi ha uccisa in reparto, ma niente h… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza pronto Castiglion Fiorentino, ricevuta delegazione delle categorie del benessere ... al Ministro della Salute Roberto Speranza, al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, al ...come recepisce le misure restrittive imposte dai livelli istituzioni superiori così è sempre pronto ...

Capita anche a me è il nuovo singolo di Bianca Capita anche a me è il nuovo singolo di Bianca per l'etichetta 'Dear John Music'. Ci sono momenti in cui ci sentiamo persi nel vuoto, senza speranza o un futuro, ma qualcuno al nostro fianco è pronto ad ascoltarci e a darci forza, spiegandoci che tutto nella vita, ogni ostacolo, può essere affrontato e superato. CONSIGLIO DEL GIORNO ...

Speranza pronto a commissariare le Regioni che non rispettano il piano vaccini Linkiesta.it In Friuli 151 aziende sono pronte a vaccinare i propri lavoratori: da Roncadin a Fantoni, ecco l'elenco completo UDINE. Alcune aziende sarebbero già pronte a partire in una settimana, ma tutto dipenderà dalle forniture della materia prima che, nel caso specifico, sono i vaccini. La campagna di immunizzazione sul ...

Commisso, tutto pronto per il ritorno a Firenze. I dettagli Callejon, la valutazione cola a picco: è -74%, ma non è il peggiore Domenica mattina Commisso dovrebbe infatti atterrare in Italia per poi assistere sugli spalti del Franchi al match contro l’Atalanta ...

... al Ministro della Salute Roberto, al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, al ...come recepisce le misure restrittive imposte dai livelli istituzioni superiori così è sempre...Capita anche a me è il nuovo singolo di Bianca per l'etichetta 'Dear John Music'. Ci sono momenti in cui ci sentiamo persi nel vuoto, senzao un futuro, ma qualcuno al nostro fianco èad ascoltarci e a darci forza, spiegandoci che tutto nella vita, ogni ostacolo, può essere affrontato e superato. CONSIGLIO DEL GIORNO ...UDINE. Alcune aziende sarebbero già pronte a partire in una settimana, ma tutto dipenderà dalle forniture della materia prima che, nel caso specifico, sono i vaccini. La campagna di immunizzazione sul ...Callejon, la valutazione cola a picco: è -74%, ma non è il peggiore Domenica mattina Commisso dovrebbe infatti atterrare in Italia per poi assistere sugli spalti del Franchi al match contro l’Atalanta ...