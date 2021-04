'Specialmente Donna' in Humanitas Medical Care, una giornata di televisite gratuite nella giornata della prevenzione femminile (Di venerdì 9 aprile 2021) Appuntamento giovedì 22 aprile. Avere un professionista della salute a disposizione per ogni dubbio è ancora più importante in tempi di pandemia, che ha portato molte donne ad allontanarsi dai ... Leggi su today (Di venerdì 9 aprile 2021) Appuntamento giovedì 22 aprile. Avere un professionistasalute a disposizione per ogni dubbio è ancora più importante in tempi di pandemia, che ha portato molte donne ad allontanarsi dai ...

Advertising

Franci70815172 : Si ma qui si va oltre la cattiveria. Il modo in cui si rivolge così ad un'altra donna, specialmente a quel cuore di… - Gianluc54410558 : @Mroby68 @BarbaraSilvegni Si, specialmente per una donna. - louisstrawberry : @cwheryl da virgo mi è capitato di frequentarne uno... terrible, assenza totale di personalità (specialmente se co… - Angela3v999 : @MargaCirce @Nonnadinano La Donna ha sbagliato, specialmente se erano lì per dargli dei soldi .... doveva chiedere una sedia o andarsene. - Marta963077081 : È UNA VERGOGNA. A prescindere da tutto questo non è il modo di comportarsi nei confronti di una donna, specialmente… -