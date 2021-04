Sparatoria in un’azienda di mobili, arrestato il killer: bilancio drammatico (Di venerdì 9 aprile 2021) Un’altra Sparatoria, questa volta in un’azienda di mobili, tramutatasi subito in una strage: il bilancio è davvero drammatico. Il killer arrestato. Prima o poi arriverà il giorno in cui dovremmo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 9 aprile 2021) Un’altra, questa volta indi, tramutatasi subito in una strage: ilè davvero. Il. Prima o poi arriverà il giorno in cui dovremmo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

Corriere : Texas, sparatoria in un’azienda di mobili: un morto, 5 feriti - Agenzia_Ansa : Almeno una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite durante una sparatoria avvenuta in un'azienda di arr… - massimo_san : RT @ultimenotizie: Almeno una persona è deceduta e altre quattro sono rimaste ferite nel corso di una sparatoria avvenuta in un'azienda che… - messveneto : Usa, sparatoria in un’azienda in Texas: un morto e cinque feriti: Arrestato un 27enne, ancora da chiarire il movente - Marylena_88 : RT @ultimenotizie: Almeno una persona è deceduta e altre quattro sono rimaste ferite nel corso di una sparatoria avvenuta in un'azienda che… -

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria un’azienda Airbnb vieta le feste e gli eventi privati nelle case affittate sulla piattaforma Corriere della Sera