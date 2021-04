Sony Bend Studio al lavoro su un nuovo Uncharted (Di venerdì 9 aprile 2021) Stando alle ultime notizie, sembra che lo Studio interno Sony Bend Studio stia lavorando ad un nuovo capitolo di Uncharted. Niente più Days Gone 2? Bend Studio, acquisito da Sony nel lontano 2000, è stato uno degli studi responsabili delle ultime produzioni tripla AAA dell’azienda giapponese degli ultimi anni. La compagnia si è distinta in particolare per le serie Syphon Filter, Days Gone e per il capitolo di Uncharted sviluppato per PS Vita. Days Gone è una delle galline dalle uova d’oro per Sony. Questo perché, oltre ad aver ricevuto ottimi giudizi, è stato anche recentemente proposto tra i giochi mensili del PS Plus. Stando alle ultime notizie Sony Bend starebbe ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 9 aprile 2021) Stando alle ultime notizie, sembra che lointernostia lavorando ad uncapitolo di. Niente più Days Gone 2?, acquisito danel lontano 2000, è stato uno degli studi responsabili delle ultime produzioni tripla AAA dell’azienda giapponese degli ultimi anni. La compagnia si è distinta in particolare per le serie Syphon Filter, Days Gone e per il capitolo disviluppato per PS Vita. Days Gone è una delle galline dalle uova d’oro per. Questo perché, oltre ad aver ricevuto ottimi giudizi, è stato anche recentemente proposto tra i giochi mensili del PS Plus. Stando alle ultime notiziestarebbe ...

Advertising

tuttoteKit : #Sony Bend Studio al lavoro su un nuovo #Uncharted #NaughtyDog #PS4 #PS5 #SonyBend #tuttotek - blodico : Bend Studio quiso hacer Days Gone 2, pero Sony no lo vio como una #JasonSchreier #BendStudio #Bloomberg - RpgBox77 : Bend Studio = Team di supporto Naughty Dog. #Sony ?? Days Gone 2 bocciato da Sony, Bend Studio lavora a un nuovo gi… - GianlucaOdinson : Days Gone 2 non si farà? Sony Bend ha lavorato su un nuovo Uncharted - zazoomblog : Days Gone 2 bocciato da Sony Bend Studio lavora a un nuovo gioco – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console… -