"Sono stato male". J-Ax lo dice solo ora: "Ho pensato di dover lasciare mio figlio orfano". Una situazione pesante (Di venerdì 9 aprile 2021) Sono parole dure quelle di J-Ax che confessa di avere avuto il Covid-19 e lo fa con un lungo video sui social. Il rapper, questa volta, si scaglia contro il Governo e non le manda di certo a dire. Inizialmente spiega di aver evitato di parlarne prima per rispetto agli italiani che Sono positivi e ricoverati. Consapevole del fatto di essere "un privilegiato", sa che la sua voce avrebbe potuto soffocare quella di italiani realmente in difficoltà. Ora ha appena fatto un tampone molecolare che ha confermato che lui, sua moglie e suo figlio Sono negativi. Il rapper ha pensato che questo fosse il momento giusto per raccontare la sua storia. Fa sapere che questo è stato uno dei periodi più brutti della sua vita, probabilmente il più brutto. Ha vissuto momenti in cui è stato ...

