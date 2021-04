Sondaggi politici EMG, il 43% non vuole vaccinarsi con Astrazeneca (Di venerdì 9 aprile 2021) Tanto tuonò che piovve. Per la prima volta in uno dei tanti Sondaggi politici che sono svolti sull’argomento a prevalere è il rifiuto all’inoculazione del vaccino. Il 43% degli intervistati da EMG questa settimana afferma che al proprio turno non accetterà Astrazeneca. È di questi giorni la raccomandazione di Aifa di usare il vaccino anglo-svedese solo per chi ha meno di 60 anni, dopo gli ennesimi allarmi sulle trombosi rare provocate da questo. Solo il 35% invece si farà vaccinare, mentre il 22% è indeciso o non risponde. È un dato molto negativo per la campagna vaccinale che è già in ritardo. E in base agli stessi Sondaggi politici cresce anche l’incertezza sulla colpa da attribuire per queste disfunzioni. Gli italiani sono molto divisi. Per il 30%, il 2% in ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 9 aprile 2021) Tanto tuonò che piovve. Per la prima volta in uno dei tantiche sono svolti sull’argomento a prevalere è il rifiuto all’inoculazione del vaccino. Il 43% degli intervistati da EMG questa settimana afferma che al proprio turno non accetterà. È di questi giorni la raccomandazione di Aifa di usare il vaccino anglo-svedese solo per chi ha meno di 60 anni, dopo gli ennesimi allarmi sulle trombosi rare provocate da questo. Solo il 35% invece si farà vaccinare, mentre il 22% è indeciso o non risponde. È un dato molto negativo per la campagna vaccinale che è già in ritardo. E in base agli stessicresce anche l’incertezza sulla colpa da attribuire per queste disfunzioni. Gli italiani sono molto divisi. Per il 30%, il 2% in ...

