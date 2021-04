Sondaggi elettorali Euromedia: balzo in avanti del Pd, torna secondo dietro alla Lega (Di venerdì 9 aprile 2021) Quasi sette italiani su dieci hanno ricevuto i ristori dallo Stato dopo averne fatto richiesta mentre il 30,5% li ha richiesti ma non li ha ricevuti. Diversi i giudizi sui ristori da parte di chi li ha ottenuti: il 18% li definisce ottimi, il 22,8% sufficienti mentre il 28,7% li boccia considerandoli insufficienti. Tra gli insoddisfatti ci sono partite Iva, persone con contratti a tempo e autonomi. I giudizi migliori sui ristori arrivano dal Nord mentre quelli negativi dal Sud. La maggior parte delle persone che ha fatto richiesta dei ristori ma non li ha ricevuti abita nelle Isole. È quanto emerge dagli ultimi Sondaggi elettorali Euromedia realizzati per Porta a Porta e andati in onda l’8 aprile. Sondaggi elettorali Euromedia: le intenzioni di ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 9 aprile 2021) Quasi sette italiani su dieci hanno ricevuto i ristori dallo Stato dopo averne fatto richiesta mentre il 30,5% li ha richiesti ma non li ha ricevuti. Diversi i giudizi sui ristori da parte di chi li ha ottenuti: il 18% li definisce ottimi, il 22,8% sufficienti mentre il 28,7% li boccia considerandoli insufficienti. Tra gli insoddisfatti ci sono partite Iva, persone con contratti a tempo e autonomi. I giudizi migliori sui ristori arrivano dal Nord mentre quelli negativi dal Sud. La maggior parte delle persone che ha fatto richiesta dei ristori ma non li ha ricevuti abita nelle Isole. È quanto emerge dagli ultimirealizzati per Porta a Porta e andati in onda l’8 aprile.: le intenzioni di ...

