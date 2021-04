Somiglianza tra Beatrice Marchetti e Francesca Fioretti (Di venerdì 9 aprile 2021) Quello della Somiglianza è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Ciao Isa, ciao Chia! Ma solo a me Beatrice Marchetti, la new entry dell’Isola 15, ricorda Francesca Fioretti? Due ragazze davvero bellissime! Sandra Che ne pensate? (L’immagine di ... Leggi su isaechia (Di venerdì 9 aprile 2021) Quello dellaè un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Ciao Isa, ciao Chia! Ma solo a me, la new entry dell’Isola 15, ricorda? Due ragazze davvero bellissime! Sandra Che ne pensate? (L’immagine di ...

Advertising

jumpolsneck : comunque io vedo una certa somiglianza tra han e sing stop - Jessica24797290 : Ma solo io noto una somiglianza tra Isabella e la matrigna di Cenerentola??? #UominieDonne - __goodasgold : pensate portare le persone a non rientrare sul proprio profilo twitter perché vi è letteralmente un'invasione per u… - reginagalattica : e comunque io vedo più somiglianza tra cesar e dio (che non sono imparentati) che tra giorno e dio che sono paDRE E FIGLIO HELP - myownblue : @FNSBlog Tu mò mi devi spiegare dove hai visto la somiglianza fisionomica tra il muso di una gazzella e il muso di… -