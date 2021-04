Sollevamento pesi: i medagliati azzurri accolti da Giovanni Malagò. “Risultati che fanno ben sperare” (Di venerdì 9 aprile 2021) Appuntamento importante per la Nazionale Italiana di Sollevamento pesi. Gli azzurri medagliati agli Europei di Mosca sono tornati nel Bel Paesi e sono stati accolti a Palazzo H dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò e il Segretario Generale e Responsabile della Preparazione Olimpica, Carlo Mornati. Presenti il dominatore degli 81 kg Nino Pizzolato, Mirko Zanni (argento nella 67 kg), Giulia Imperio (bronzo nello strappo nella 49 kg), Davide Ruiu (bronzo nello slancio nella 61 kg), Alessia Durante (argento nei 71 kg) e l’altro azzurro in gara in Russia, Sergio Massidda. Le parole di Malagò: “Grazie a voi, donne e uomini, e ai vostri tecnici e dirigenti, avete ottenuto dei Risultati incredibili che ci fanno ben ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Appuntamento importante per la Nazionale Italiana di. Gliagli Europei di Mosca sono tornati nel Bel Paesi e sono statia Palazzo H dal Presidente del CONI,e il Segretario Generale e Responsabile della Preparazione Olimpica, Carlo Mornati. Presenti il dominatore degli 81 kg Nino Pizzolato, Mirko Zanni (argento nella 67 kg), Giulia Imperio (bronzo nello strappo nella 49 kg), Davide Ruiu (bronzo nello slancio nella 61 kg), Alessia Durante (argento nei 71 kg) e l’altro azzurro in gara in Russia, Sergio Massidda. Le parole di: “Grazie a voi, donne e uomini, e ai vostri tecnici e dirigenti, avete ottenuto deiincredibili che ciben ...

