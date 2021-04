Sollevamento pesi | Europei 2021 | l’ucraina Alina Marushchak vince due ori nei -81 kg | alla Francia il terzo titolo

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Sollevamento pesi: Pizzolato e tutta la Nazionale azzurra al Coni - susydigennaro : RT @napolimagazine: Sollevamento pesi: Pizzolato e tutta la Nazionale azzurra al Coni - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Sollevamento pesi: Pizzolato e tutta la Nazionale azzurra al Coni - apetrazzuolo : Sollevamento pesi: Pizzolato e tutta la Nazionale azzurra al Coni - napolimagazine : Sollevamento pesi: Pizzolato e tutta la Nazionale azzurra al Coni -

Ultime Notizie dalla rete : Sollevamento pesi

la Repubblica

... ma ho capito subito che non ero tanto un fan del. Quando non mi preparo per un ruolo, preferisco fare allenamenti che mi piacciono molto, come lezioni di ballo o giocare a tennis ...Antonino Pizzolato era e resta campione europeo di, categoria - 81 kg. La 'magia', come la chiama lui, a Mosca, in una gara tesissima. Nessun errore per il 24enne siciliano, oltre ...Si è aperta con la competizione dei -81 kg femminili la terzultima giornata di gare degli Europei di sollevamento pesi 2021 in corso a Mosca (Russia), che ha visto cinque nazioni ottenere una medaglia ...Appuntamento importante per la Nazionale Italiana di sollevamento pesi. Gli azzurri medagliati agli Europei di Mosca sono tornati nel Bel Paesi e sono stati accolti a Palazzo H dal Presidente del CONI ...