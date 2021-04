Sofa-gate, l’esame di turco costa caro al saputello studente europeo (Di venerdì 9 aprile 2021) Nel bel mezzo della pandemia, quella che doveva essere una visita di cortesia dell’Ue alla Turchia, in vista di un riavvicinamento, si è trasformata in un incidente diplomatico che ha messo a nudo i problemi di un’Europa unita che ancora stenta ad esercitare quel ruolo di leadership globale che le competerebbe. Bisogna comprendere che il ‘Sofa-gate’ di cui si discute e per cui ci si indigna parte da molto lontano. Mentre i Consigli europei continuano a tenersi in video call (l’ultimo il 25 marzo), il Presidente del consiglio europeo Charles Michel e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sono andati fisicamente ad Ankara con l’obiettivo di ammorbidire i rapporti con il ‘dittatore’ (giusta la definizione di Draghi, anche se Erdogan preferisce vedersi come un sultano), che pochi giorni prima aveva ritirato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Nel bel mezzo della pandemia, quella che doveva essere una visita di cortesia dell’Ue alla Turchia, in vista di un riavvicinamento, si è trasformata in un incidente diplomatico che ha messo a nudo i problemi di un’Europa unita che ancora stenta ad esercitare quel ruolo di leadership globale che le competerebbe. Bisogna comprendere che il ‘’ di cui si discute e per cui ci si indigna parte da molto lontano. Mentre i Consigli europei continuano a tenersi in video call (l’ultimo il 25 marzo), il Presidente del consiglioCharles Michel e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sono andati fisicamente ad Ankara con l’obiettivo di ammorbidire i rapporti con il ‘dittatore’ (giusta la definizione di Draghi, anche se Erdogan preferisce vedersi come un sultano), che pochi giorni prima aveva ritirato la ...

