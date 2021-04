Smartworking e nuove tendenze del mercato immobiliare: i dati (Di venerdì 9 aprile 2021) MILANO – In base alle indagini condotte dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, sul segmento della prima casa, il vero trend evidente è dato dallo spostamento verso l’hinterland di Grandi Città oppure verso altre province. Infatti, chi ha la possibilità di proseguire con il lavoro da casa, ha scelto di optare per una prima casa in zone con miglior qualità abitativa visto che ha l’opportunità di raggiungere la sede di lavoro situata in città solo se necessario o poche volte a settimana. Gli affiliati del Gruppo Tecnocasa sostengono che chi aveva la casa vacanza al mare, in montagna o al lago l’ha sfruttata soprattutto durante il lockdown grazie alla possibilità di fare Smartworking. Si tratta, però, di case di proprietà. In questa ulteriore ondata di pandemia, invece, nelle località turistiche si stanno registrando richieste di affitti per la stagione estiva e, come ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 9 aprile 2021) MILANO – In base alle indagini condotte dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, sul segmento della prima casa, il vero trend evidente è dato dallo spostamento verso l’hinterland di Grandi Città oppure verso altre province. Infatti, chi ha la possibilità di proseguire con il lavoro da casa, ha scelto di optare per una prima casa in zone con miglior qualità abitativa visto che ha l’opportunità di raggiungere la sede di lavoro situata in città solo se necessario o poche volte a settimana. Gli affiliati del Gruppo Tecnocasa sostengono che chi aveva la casa vacanza al mare, in montagna o al lago l’ha sfruttata soprattutto durante il lockdown grazie alla possibilità di fare. Si tratta, però, di case di proprietà. In questa ulteriore ondata di pandemia, invece, nelle località turistiche si stanno registrando richieste di affitti per la stagione estiva e, come ...

Advertising

HRC_Community : HRC SQUARE Focus: dal 12 al 15 aprile | 3PM-4:30PM COME ISCRIVERTI? Clicca il link > - Sevenpress : Tecnocasa – Smartworking e nuove tendenze del mercato immobiliare - zeroventi4 : Smartworking e nuove tendenze del mercato immobiliare - - SiavItalia : ??Lo #SmartWorking ha impattato sui processi e sulla collaborazione, portando a galla nuove #complessità per i manag… - LRiabitare : RT @corazza_luisa: Buone pratiche per favorire #smartworking e nuove scelte abitative. L'esempio dell'Irlanda. @LRiabitare @SouthWorking @C… -