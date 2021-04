Slitta il rientro di Zaniolo, il padre: «Era distrutto, ha una voglia incontenibile» (Di venerdì 9 aprile 2021) Igor Zaniolo ha parlato del recupero del calciatore della Roma che nei giorni scorsi ha subito uno stop Nella giornata di ieri è arrivata la notizia che il rientro di Nicolò Zaniolo dovrà Slittare almeno di un altro paio di settimane. Il tono muscolare della gamba sottoposta a operazione è inferiore del 10% rispetto all’altra e allora il professor Fink ha allungato i tempi. Addio quasi definitivo, quindi, all’Europeo con l’Italia e un morale bassissimo per il calciatore della Roma come raccontato dal padre Igor a La Gazzetta dello Sport. «Ieri era distrutto come umore sembrava di essere tornati ai giorni in cui si era infortunato alle ginocchia. Ora piano piano comincia a stare meglio, anche se dentro di sé ha una voglia incontenibile di giocare. Vorrà ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Igorha parlato del recupero del calciatore della Roma che nei giorni scorsi ha subito uno stop Nella giornata di ieri è arrivata la notizia che ildi Nicolòdovràre almeno di un altro paio di settimane. Il tono muscolare della gamba sottoposta a operazione è inferiore del 10% rispetto all’altra e allora il professor Fink ha allungato i tempi. Addio quasi definitivo, quindi, all’Europeo con l’Italia e un morale bassissimo per il calciatore della Roma come raccontato dalIgor a La Gazzetta dello Sport. «Ieri eracome umore sembrava di essere tornati ai giorni in cui si era infortunato alle ginocchia. Ora piano piano comincia a stare meglio, anche se dentro di sé ha unadi giocare. Vorrà ...

Advertising

infoitsport : Roma: slitta il rientro di Nicolò Zaniolo - infoitsport : Roma, slitta il rientro di Zaniolo: niente Europeo - milansette : Roma, slitta di un mese il rientro di Zaniolo: difficile il suo rientro per gli Europei - sportli26181512 : Roma, slitta di un mese il rientro di Zaniolo: difficile il suo rientro per gli Europei: (ANSA) - ROMA, 08 APR - Ni… - infoitsport : Roma, visita in Austria per Zaniolo: slitta di 1 mese il rientro. Addio Europei? -