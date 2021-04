Sky taglia senza la Serie A: nei prossimi tre anni 2.500 uscite, il 25% della forza lavoro (Di venerdì 9 aprile 2021) Il 25% della forza lavoro in meno, tra diretti e indiretti, entro il 2024. Dopo aver perso la trasmissione delle partite della Serie A di calcio, Sky presenta il suo piano aziendale di trasformazione ai sindacati e prevede tra le 2.500 e le 3mila uscite sugli 11mila dipendenti che fanno capo all’azienda, compresi i contratti a tempo determinato, i contratti di somministrazione e gli outsoucers. Secondo quanto si apprende, le uscite saranno attuate senza il ricorso a licenziamenti con un obiettivo di efficientamento di 300 milioni. Per i sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl e Uicom Uil, la trasformazione del modello produttivo è “una sfida da cogliere” con un elemento di chiarezza “imprescindibile”. “Il confronto che inizierà a breve, per quanto ci riguarda, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Il 25%in meno, tra diretti e indiretti, entro il 2024. Dopo aver perso la trasmissione delle partiteA di calcio, Sky presenta il suo piano aziendale di trasformazione ai sindacati e prevede tra le 2.500 e le 3milasugli 11mila dipendenti che fanno capo all’azienda, compresi i contratti a tempo determinato, i contratti di somministrazione e gli outsoucers. Secondo quanto si apprende, lesaranno attuateil ricorso a licenziamenti con un obiettivo di efficientamento di 300 milioni. Per i sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl e Uicom Uil, la trasformazione del modello produttivo è “una sfida da cogliere” con un elemento di chiarezza “imprescindibile”. “Il confronto che inizierà a breve, per quanto ci riguarda, ...

