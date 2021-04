Sky, in arrivo 4 nuovi canali? 2 dedicati alle serie tv, 2 per documentari e natura (Di venerdì 9 aprile 2021) Quali sono i quattro nuovi canali su Sky? Questa sembra essere la domanda che sta circolando sul web nelle ultime ore. Sky, infatti, pare voglia ingrandirsi per garantire ai propri abbonati una scelta sempre più vasta di contenuti da vedere. Inoltre, parrebbe, che l’accordo che è stato stipulato con Mediaset sia in fase di rinnovo. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa sta succedendo. I 4 nuovi canali di Sky sostituiranno i canali Fox? Forse più che ingrandirsi, Sky ha deciso di sostituire il pacchetto Fox con l’arrivo di questi quattro nuovi canali. Come viene riportato anche sul sito ‘davidemaggio.it‘, infatti, questa novità potrebbe sancire la fine di Fox poiché i nuovi canali potrebbero causare delle ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 9 aprile 2021) Quali sono i quattrosu Sky? Questa sembra essere la domanda che sta circolando sul web nelle ultime ore. Sky, infatti, pare voglia ingrandirsi per garantire ai propri abbonati una scelta sempre più vasta di contenuti da vedere. Inoltre, parrebbe, che l’accordo che è stato stipulato con Mediaset sia in fase di rinnovo. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa sta succedendo. I 4di Sky sostituiranno iFox? Forse più che ingrandirsi, Sky ha deciso di sostituire il pacchetto Fox con l’di questi quattro. Come viene riportato anche sul sito ‘davidemaggio.it‘, infatti, questa novità potrebbe sancire la fine di Fox poiché ipotrebbero causare delle ...

Advertising

NetflixIT : Un po’ di notizie che vale sempre la pena ricordare: ??Lucifer: i nuovi episodi escono il 28 maggio ??Che fine ha fa… - SkyTG24 : Covid Inghilterra, in arrivo due test rapidi gratuiti a settimana per tutti - SkyTG24 : Alessandra Amoroso, in arrivo due nuovi singoli: Piuma e Sorriso grande - Mterryf1 : @AntoDamiano1996 La linea editoriale e quella Copiare Caressa regala generale per tutto Sky,poi è arrivato anche me… - DaniloFreri : -

Ultime Notizie dalla rete : Sky arrivo NBA, LeBron James e Anthony Davis vicini al rientro: "Preparatevi, arriva la tempesta" ... con un post soltanto in parte criptico con cui lanciare il ritorno in campo che tutti stanno aspettando: " L'uomo che fa le previsioni dice che il tempo sta per cambiare e prevede tempesta in arrivo ...

Baseball MLB: la storia di Akil Baddoo, il rookie dei record Venerdì alle 21 su Sky Sport Arena vedremo il nuovo capitolo della rivalità esplosa la scorsa ... squadra che si è più rinforzata nel mercato invernale, in particolare con l'arrivo di Francisco Lindor ,...

Barry, il trailer della serie tv in arrivo su Sky Sky Tg24 METEO: da sabato finalmente PIOGGIA in arrivo al nord e su parte del centro (Sky Tg24 ) Nel corso della nuova settimana la Sicilia permarrà ... (PalermoToday) Se grazie all’arrivo di correnti caldi dall’Africa le temperature subiranno un deciso rialzo termico al sud e sulle ...

Un team e un pilota La Formula E «accende» altri miracoli italiani «È quasi un miracolo essere qui, tutto il mondo è fermo e noi proviamo ad andare avanti», osserva Alejandro Agag, presidente e Fondatore di Formula E, il campionato di automobilismo con macchine ad al ...

... con un post soltanto in parte criptico con cui lanciare il ritorno in campo che tutti stanno aspettando: " L'uomo che fa le previsioni dice che il tempo sta per cambiare e prevede tempesta in...Venerdì alle 21 suSport Arena vedremo il nuovo capitolo della rivalità esplosa la scorsa ... squadra che si è più rinforzata nel mercato invernale, in particolare con l'di Francisco Lindor ,...(Sky Tg24 ) Nel corso della nuova settimana la Sicilia permarrà ... (PalermoToday) Se grazie all’arrivo di correnti caldi dall’Africa le temperature subiranno un deciso rialzo termico al sud e sulle ...«È quasi un miracolo essere qui, tutto il mondo è fermo e noi proviamo ad andare avanti», osserva Alejandro Agag, presidente e Fondatore di Formula E, il campionato di automobilismo con macchine ad al ...