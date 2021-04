Simone Pierini ' Il piano non cambia | a fine mese dobbiamo arrivare a 500mila

Advertising

zazoomblog : Simone Pierini Il numero di somministrazioni di vaccini inizia a mostrare segni - #Simone #Pierini #numero -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Pierini

Leggo.it

"Il piano non cambia, a fine mese dobbiamo arrivare a 500mila dosi giornaliere", ha detto il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Ma per Nino Cartabellotta, presidente ...L'Ema non mette paletti ma l'Europa sceglie la via della massima cautela. E l'Italia decide di allinearsi ai Paesi dell'Unione. Il vaccino AstraZeneca sarà raccomandato sopra i 60 anni. ...«Il piano non cambia, a fine mese dobbiamo arrivare a 500mila dosi giornaliere», ha detto il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Ma per Nino Cartabellotta, presidente della ...L'Ema non mette paletti ma l'Europa sceglie la via della massima cautela. E l'Italia decide di allinearsi ai Paesi dell'Unione. Il vaccino AstraZeneca sarà raccomandato sopra i 60 anni. È la scelta ...