Sidney Lumet | in 7 grandi film del regista | la grande crisi morale degli USA

(Di venerdì 9 aprile 2021) Una rassegna dei miglioridi: da La parola ai giurati a Quel pomeriggio di un giorno da cani e Quinto potere, un'indagine nella coscienza della società americana.ha sempre riconosciuto l'importanza della fortuna nella sua professione, ma con una postilla fondamentale: undi talento deve saper preparare il terreno alla fortuna. E in questo,è stato un cineasta impeccabile: meticoloso, appassionato, lucidissimo nel raccontare l'America del suo tempo e nel rappresentarne contraddizioni più profonde. Nato il 25 giugno 1924 a Philadelphia ma cresciuto a New York, sua città d'adozione,si sarebbe formato comenegli anni Cinquanta nel campo delle serie TV, per ...

Dieci anni fa, il 9 aprile 2011, moriva uno dei registi più apprezzati di Hollywood, omaggiato con l'Oscar alla carriera nel 2005. Dal suo debutto dietro la macchina da presa nel 1957 con La parola ai ...Sidney Lumet ha sempre riconosciuto l'importanza della fortuna nella sua professione, ma con una postilla fondamentale: un regista di talento deve saper preparare il terreno alla fortuna.Peter Firth è noto inoltre per la sua interpretazione nel film Equus (1977) di Sidney Lumet, per la quale ha ottenuto una candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista e vinto un Golden ...