Sicilia: Dissesto idrogeologico, un progetto per il torrente San Filippo a Messina

Palermo, 9 apr. (Adnkronos) – Le procedure di aggiudicazione sono state definite e sarà presto disponibile, a Messina, un progetto esecutivo per la messa in sicurezza del torrente San Filippo. La Struttura contro il Dissesto idrogeologico, guidata dal governatore Nello Musumeci, prosegue sulla tabella di marcia fissata per gli interventi di riqualificazione e ripulitura di canali e corsi d'acqua. L'asta torrentizia della zona sud del capoluogo peloritano rientra tra questi: anni di attese e rinvii e ora l'inversione di tendenza con indagini e rilievi – eseguiti da un team di professionisti coordinati dalla Technital Spa di Verona (che si è aggiudicata la gara per un importo di 268 mila euro) – che permetteranno di inquadrare le soluzioni più idonee per la risagomatura dell'alveo.

