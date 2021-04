Sicilia: Dissesto idrogeologico, arriva il progetto per il centro abitato di Patti (Di venerdì 9 aprile 2021) Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - Nell'area di piazza Gramsci, a Patti nel Messinese, un intervento che restituisca la piena e sicura fruibilità lo si attende da oltre dieci anni e con una certa preoccupazione, soprattutto se si considera la sua classificazione R4, di alto rischio, che la caratterizza. La Struttura contro il Dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, si è data un obiettivo che oggi vede un primo tangibile traguardo con l'aggiudicazione della progettazione esecutiva. A effettuare le indagini geologiche e i rilievi tecnici, in virtù di un ribasso pari al 54,7 per cento, sarà un pool di professionisti coordinato dalla Orion Progetti srls di Capri Leone: questo il responso della gara, definita dagli Uffici diretti da Maurizio Croce. In questo sito, che si trova a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - Nell'area di piazza Gramsci, anel Messinese, un intervento che restituisca la piena e sicura fruibilità lo si attende da oltre dieci anni e con una certa preoccupazione, soprattutto se si considera la sua classificazione R4, di alto rischio, che la caratterizza. La Struttura contro il, guidata dal presidente della Regionena Nello Musumeci, si è data un obiettivo che oggi vede un primo tangibile traguardo con l'aggiudicazione della progettazione esecutiva. A effettuare le indagini geologiche e i rilievi tecnici, in virtù di un ribasso pari al 54,7 per cento, sarà un pool di professionisti coordinato dalla Orion Progetti srls di Capri Leone: questo il responso della gara, definita dagli Uffici diretti da Maurizio Croce. In questo sito, che si trova a ...

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia Dissesto Troina, 3 milioni per consolidare il quartiere Borgo: in gara i lavori La struttura contro il dissesto idrogeologico ha investito 3 milioni di euro per il consolidamento del quartiere "Borgo" di Troina. Grazie a questo budget, l'amministrazione del Comune ennese ha potuto predisporre, dopo ...

Sicilia: Troina, in gara i lavori per consolidare il quartiere Borgo Sul quartiere 'Borgo' di Troina, la Struttura contro il dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ha investito complessivamente tre milioni di euro. Un budget importante che ha consentito, dopo vent'anni, all'...

Sicilia: Dissesto idrogeologico, arriva il progetto per il centro abitato di Patti Metro Sicilia: Dissesto idrogeologico, arriva il progetto per il centro abitato di Patti La Struttura contro il dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, si è data un obiettivo che oggi vede un primo tangibile traguardo con l’aggiudicazione ...

Sicilia, assegnati 430 ettari a giovani imprenditori Assegnati i primi 430 ettari di terreni ai giovani imprenditori agricoli che intendono investire nell’agricoltura in Sicilia. Dodici le aziende agricole ... il tasso di terreni incolti complici del ...

