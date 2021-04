Si rifiuta di servire da bere per rispettare le norme Covid e i clienti gli incendiano il bar

Leggi su limemagazine.eu

(Di venerdì 9 aprile 2021) . Il fatto è avvenuto nel centro di Colleferro, provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Colleferro. Insieme ai colleghi della Radiomobile sono intervenuti alle 4 di notte e hanno trovato la parte anteriore del bar avvolta dalle fiamme (spente grazie all’intervento dei vigili del fuoco). Sididaa dueperché sono passate le 18 e leantiprescrivono, dopo quell’ora, il divieto di asporto per i bar. Due uomini, un 35enne e un 45enne con precedenti, evidentemente non hanno accettato la decisione del titolare del locale e hanno incendiato il suo bar. I due sono stati arrestati per incendio aggravato da futili motivi. Il fatto è avvenuto nel centro di Colleferro, provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti i ...