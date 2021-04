She-Hulk | Renée Elise Goldsberry nel cast della serie Disney+

(Di venerdì 9 aprile 2021)entra nelShe-interpretando un personaggio di nome Amelia, l'attrice affiancherà Tatiana Maslany e Mark Ruffalo. L'interprete di Hamiltonaffiancherà Tatiana Maslany e il resto delnellaMarvel She-, in preparazione per la piattaforma streaming. She-sarà una legal comedy inc entrata sulla cugina diJennifer Walters (Tatiana Maslany), avvocatessa che possiede poteri simili a quelli del cugino Bruce Banner/. Nello show, Reneeinterpreterà un ...

