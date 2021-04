Sgarbi a Filograna | “Io senza mascherina perché ho avuto virus e ho cancro”

(Di venerdì 9 aprile 2021) “Primo, il dpcm non lo prevede all’aperto; secondo io hoil covid e sono immunizzato, terzo ho il. Quindi, fine.usa il cervello per pura propaganda”. Vittoriorisponde così all’Adnkronos replicando seccamente alle dichiarazioni del presidente del Movimento autonomi e partite Iva, Eugenio, che ha criticato la sua partecipazione alla manifestazione delle partite Iva di ieri sera sia sotto il profilo dei contenuti che per il fatto di non portare la. “Io ho ile il medico mi ha prescritto di non metterla e hoil covid – puntualizza il deputato- E’ ora di finirla di portare le mascherine se hai fatto il vaccino o se hai gli anticorpi!”. Sulla sua partecipazione alla manifestazione, ...

Adnkronos

"Io dunque vado per generosità, e sono un uomo malato - incalza il deputato - Non ho creato nessun pericolo, caro senatore". poi incalza: "Le partite Iva decideranno quello di fare ..."

''La sua arringa è stata molto antipatica, soprattutto perché aizzava la nostra folla, e noi avevamo fatto di tutto per mantenere il nostro equilibrio'', prosegue Filograna. ''Tra di noi c'è gente che ...