Serie B, Matos sfonda e l'Empoli passa sul terreno della Reggiana (Di venerdì 9 aprile 2021) l'Empoli torna in campo nel modo che conosce meglio: con la vittoria. Non è stata una passeggiata però al Mapei Stadium-Città del Tricolore: buona prestazione dei toscani, ma nel secondo tempo la Reggiana per ben due volte è andata a centimetri dal gol del pari. Il vantaggio Empoli è immediato: all'11' Matos scarica per Bajrami, tiro del trequartista smorzato da Ajeti e la palla finisce comoda comoda al brasiliano che a tu per tu con Venturi lo batte con un colpo sotto. l'Empoli è padrone del campo, con un ottimo possesso a centrocampo. Bajrami, Zurkowski e Stulac vanno vicini al tris (sul primo è miracoloso Costa in chiusura). La Reggiana è tutta in un tiro centrale, dopo un corner, di Zamparo, oltre che in una botta di Varone da fuori (a lato). Nella ripresa non cambia di molto il copione: è bravo ...

