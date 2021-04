Serie B, diritti tv: nuova sfida tra Dazn e Sky (Di venerdì 9 aprile 2021) Serie B Dazn vs Sky. Dopo l’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A, ottenuti dalla piattaforma streaming (con sette match in esclusiva e altre tre in co-esclusiva), la partita di ritorno si gioca ora sulla Serie B. Anche per il Campionato secondo livello professionistico si profila infatti un testa a testa tra la società del miliardario Len Blavatnik e la pay tv di Comcast. Come per la prima categoria, la posta in gioco riguarda i diritti sul triennio 2021/2024. Dazn, che attualmente ha l’esclusiva per la Serie B (pagata a suo tempo 22 milioni di euro a stagione), intende partecipare nuovamente all’asta per tentare il colpaccio. Nelle scorse settimane la piattaforma streaming si era già aggiudicata il Campionato più ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 9 aprile 2021)vs Sky. Dopo l’assegnazione deitelevisivi dellaA, ottenuti dalla piattaforma streaming (con sette match in esclusiva e altre tre in co-esclusiva), la partita di ritorno si gioca ora sullaB. Anche per il Campionato secondo livello professionistico si profila infatti un testa a testa tra la società del miliardario Len Blavatnik e la pay tv di Comcast. Come per la prima categoria, la posta in gioco riguarda isul triennio 2021/2024., che attualmente ha l’esclusiva per laB (pagata a suo tempo 22 milioni di euro a stagione), intende parteciparemente all’asta per tentare il colpaccio. Nelle scorse settimane la piattaforma streaming si era già aggiudicata il Campionato più ...

