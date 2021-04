Serie B, colpo Empoli a Reggio Emilia. I toscani allungano in vetta (Di venerdì 9 aprile 2021) L’Empoli vince 1-0 l’anticipo della 33a giornata di Serie B. I toscani battono la Reggiana al Mapei Stadium, grazie ad un gol di Matos all’11’ e rispondono alle inseguitrici, che si erano fatte sotto a causa della sosta forzata dei toscani a causa del Covid. Una coriacea Reggiana ha però tenuto testa agli uomini di Dionisi fino alla fine. In classifica l’Empoli ribadisce la leadership, salendo a 62 punti, a +4 sul Lecce e +8 sulla Salernitana terza. Empoli che deve recuperare di certo una gara, quella di Cremona, in attesa di capire cosa verrà deciso in merito del match non giocato lunedì con il Chievo. La Reggiana resta terz’ultima a 31 punti. Foto: Twitter Empoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 aprile 2021) L’vince 1-0 l’anticipo della 33a giornata diB. Ibattono la Reggiana al Mapei Stadium, grazie ad un gol di Matos all’11’ e rispondono alle inseguitrici, che si erano fatte sotto a causa della sosta forzata deia causa del Covid. Una coriacea Reggiana ha però tenuto testa agli uomini di Dionisi fino alla fine. In classifica l’ribadisce la leadership, salendo a 62 punti, a +4 sul Lecce e +8 sulla Salernitana terza.che deve recuperare di certo una gara, quella di Cremona, in attesa di capire cosa verrà deciso in merito del match non giocato lunedì con il Chievo. La Reggiana resta terz’ultima a 31 punti. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

3cinematographe : Un colpo fatto ad arte, la docuserie #Netflix sulla grande rapina al museo - infoitsport : Calciomercato Inter, colpo low cost per la fascia | Idea in Serie A! - TanaCobra : In principio ci fu Glenn Close con la sua perfetta recitazione in Attrazione fatale, poi ci furono solo cloni. Anch… - tiber_h : RT @MariaRo51490621: Nulla è a caso. Nascondono le questioni serie sotto un fiume di parole inutili e ripetitive. Poi all' improvviso ci a… - MariaRo51490621 : Nulla è a caso. Nascondono le questioni serie sotto un fiume di parole inutili e ripetitive. Poi all' improvviso c… -