Serie B | cambiano gli orari di due gare della 16a giornata di ritorno

La Lega B comunica che le gare della 16a giornata di ritorno della Serie BKT tra Salernitana e Monza e tra Frosinone e Pisa, inizialmente in programma alle 15 e alle 19 di martedì 20 aprile, si disputeranno rispettivamente alle 16.05 e alle 17 dello stesso giorno. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

