Serie B, cambia l’orario di Salernitana-Monza (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutocambiano gli orari di due partite della 16^ giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie B: il big-match di martedì 20 aprile, in programma sul terreno dell’Arechi di Salerno fra Salernitana e Monza, si disputerà alle 16,05, anziché alle 15, mentre Frosinone-Pisa dello stesso giorno andrà in scena alle 17 e non alle 19. Lo ha ufficializzato la Lega Nazionale Calcio di Serie B. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutono gli orari di due partite della 16^ giornata di ritorno del campionato di calcio diB: il big-match di martedì 20 aprile, in programma sul terreno dell’Arechi di Salerno fra, si disputerà alle 16,05, anziché alle 15, mentre Frosinone-Pisa dello stesso giorno andrà in scena alle 17 e non alle 19. Lo ha ufficializzato la Lega Nazionale Calcio diB. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Serie B, cambia l'orario di #Salernitana-#Monza ** - alemoscetta81 : @Michele44670578 @LaFuLinda Tesoro consiglio spassionato cambia social allora, che qui si ride e cazzeggia, per le… - AvvMennillo : Sky, l’impatto della Serie A a Dazn: cosa cambia per i tifosi (e gli abbonamenti) - Corriere : Sky, l’impatto della Serie A a Dazn: cosa cambia per i tifosi (e gli abbonamenti) - burigna : @Carmencita90pr1 @di_salemi @Emb70587868 Tu lo hai visto?? Io l'ho visto sempre così, e non ho vita sociale quindi… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie cambia Spuntino notturno da evitare: cambia l'umore e abbassa la produttività il giorno dopo ... hanno quindi intervistato 97 lavoratori statunitensi occupati a tempo pieno, ponendo una serie di domande tre volte al giorno per un totale di dieci giorni lavorativi. I temi cardine delle domande ...

Nokia presenta 6 nuovi smartphone low cost Cambia invece il lato fotografia: sul lato frontale vi è un sensore da 8MP, mentre sul retro il ... questa è la filosofia dietro alla serie G di Nokia che punta ad abbattere i costi rispetto alla gamma ...

Sky, l'impatto della Serie A a Dazn: che cosa cambia per tifosi e abbonamenti Corriere della Sera Pallacanestro serie A1, La Molisana Magnolia Campobasso chiude la regular season all’Arena contro Lucca Abbiamo provato il più possibile a ‘mascherare’ le situazioni non semplice, ma la sorte non ci è stata certo amica in quest’annata, tra infortuni, problematiche Covid-19 per lo staff medico ed ...

Doppio impegno in trasferta per l’imbattuta Top Spin Messina Fontalba Due impegni consecutivi in trasferta per la Top Spin Messina Fontalba che vuole proseguire la sua corsa a punteggio pieno nel campionato di Serie A1 di tennistavolo ... originariamente in calendario ...

... hanno quindi intervistato 97 lavoratori statunitensi occupati a tempo pieno, ponendo unadi domande tre volte al giorno per un totale di dieci giorni lavorativi. I temi cardine delle domande ...invece il lato fotografia: sul lato frontale vi è un sensore da 8MP, mentre sul retro il ... questa è la filosofia dietro allaG di Nokia che punta ad abbattere i costi rispetto alla gamma ...Abbiamo provato il più possibile a ‘mascherare’ le situazioni non semplice, ma la sorte non ci è stata certo amica in quest’annata, tra infortuni, problematiche Covid-19 per lo staff medico ed ...Due impegni consecutivi in trasferta per la Top Spin Messina Fontalba che vuole proseguire la sua corsa a punteggio pieno nel campionato di Serie A1 di tennistavolo ... originariamente in calendario ...