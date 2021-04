Serie A, Inter-Cagliari: data, orario e diretta TV (Di venerdì 9 aprile 2021) Inter-Cagliari: diretta TV e streaming Dopo i due recuperi di mercoledì, la Serie A è pronta a tornare in campo con le partite dell’undicesima giornata del girone di ritorno in programma nel fine settimana. Tra queste c’è anche la sfida del ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Cagliari in programma per domenica 11 aprile con calcio di inizio previsto per le ore 12:30, ecco come seguire il match in diretta TV e streaming. Inter-Cagliari in streaming La sfida di ‘San Siro tra nerazzurri e rossoblu sarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi. dazn-og1Ecco dove vedere in diretta TV Inter-Cagliari Grazie ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 9 aprile 2021)TV e streaming Dopo i due recuperi di mercoledì, laA è pronta a tornare in campo con le partite dell’undicesima giornata del girone di ritorno in programma nel fine settimana. Tra queste c’è anche la sfida del ‘Giuseppe Meazza’ train programma per domenica 11 aprile con calcio di inizio previsto per le ore 12:30, ecco come seguire il match inTV e streaming.in streaming La sfida di ‘San Siro tra nerazzurri e rossoblu sarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi. dazn-og1Ecco dove vedere inTVGrazie ...

Advertising

OptaPaolo : 10 - L’Inter è la prima squadra nell’era dei tre punti a vittoria a vincere tutte le prime 10 gare giocate in un gi… - goal : ?? Inter v Sassuolo ?? ? Juventus v Napoli ?? Two BIG games in Serie A today ???? - OptaPaolo : 30% - L’Inter ha chiuso l'incontro con il Sassuolo con un possesso palla del 30%, il valore più basso per i nerazzu… - TotoeCalcio : #Classifica #Calcio #SerieA. Giornata 29 (circa). L' #Inter (71) oltre ad essere prima. Ha dei numeri attuali incre… - ansacalciosport : Serie A: Inter-Cagliari. Cagliari: Nandez e Ceppitelli in forse | #ANSA -