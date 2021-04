Sempre presente in Serie B | chi è lo stacanovista che ha giocato tutti i minuti disponibili

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 9 aprile 2021) Se il Venezia è al quinti posto con 50 punti e in piena lotta per la promozione inA il merito è anche suo. Parliamo di Pietro Ceccaroni, difensore classe 1995, che non ha alcuna intenzione di perdere neppure un minuto di gioco della sua squadra.Ebbene sì, perché come riporta Goal citando La Gazzetta dello Sport, il centrale gioca ininterrottamente dallo scorso giugno senza aver saltato appunto neppure un singolo secondo di gara. Il Venezia si gode il suo difensore di 25 anni che sta vivendo un vero e proprio momento di grazia. Sono ben 42 le partite consecutive disputate. Una striscia aperta dopo il lockdown della passata stagione, lo scorso 20 giugno 2020, a Trieste contro il Pordenone e proseguita fino a lunedì nella trasferta di Ferrara contro la Spal, dove tra l’altro ha realizzato il gol del pareggio.Dove si spingerà il buon Ceccaroni? Chi lo sa. La ...