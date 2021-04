Selena Gomez e Kendall Jenner indossano un dress floreale firmato Rodarte: è l’abito Pink Daisy (Di venerdì 9 aprile 2021) Life&People.it È firmato Rodarte l’abito indossato da Selena Gomez e Kendall Jenner. La prima lo ha scelto per il video del suo nuovo singolo “De una Vez”, la seconda invece lo sfoggia in una serie di foto postate sul suo profilo Instagram. l’abito dal taglio romantico creato dalle sorelle Mulleavy fa parte della collezione lanciata per la Primavera-Estate 2021. La trama floreale, il tessuto di seta color albicocca pallido, l’iconica scollatura a cuore e le maniche a sbuffo gli conferiscono un’aurea quasi fiabesca che caratterizza tutta la collezione. Gli abiti creati per la collezione sono in grado di trasportare chi li osserva in un universo immaginifico e bucolico, grazie alla palette tipicamente stagionale e ai tessuti ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 9 aprile 2021) Life&People.it Èindossato da. La prima lo ha scelto per il video del suo nuovo singolo “De una Vez”, la seconda invece lo sfoggia in una serie di foto postate sul suo profilo Instagram.dal taglio romantico creato dalle sorelle Mulleavy fa parte della collezione lanciata per la Primavera-Estate 2021. La trama, il tessuto di seta color albicocca pallido, l’iconica scollatura a cuore e le maniche a sbuffo gli conferiscono un’aurea quasi fiabesca che caratterizza tutta la collezione. Gli abiti creati per la collezione sono in grado di trasportare chi li osserva in un universo immaginifico e bucolico, grazie alla palette tipicamente stagionale e ai tessuti ...

