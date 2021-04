Seguire i familiari al pronto soccorso? Nella Asl Roma 6 si può: ecco l’App che consente di avere tutte le informazioni (Di venerdì 9 aprile 2021) Stop alle lunghe attese fuori dai pronto soccorsi, aspettando di sapere qualcosa dei nostri cari: adesso tutte le informazioni viaggiano in modo digitale. E la Asl Roma 6 si è adeguata: nasce l’App “Asl Roma 6” con l’obiettivo di essere sempre più vicini all’utenza e performanti nei servizi. l’App fa parte del progetto di digitalizzazione denominato “CONNECTOMA” avviato a gennaio che punta a rivoluzionare la sanità di domani rendendola digitale, smart e personalizzata. “l’App è un primo importante passo per la nostra azienda – afferma il direttore generale Narciso Mostarda – ci consentirà di Seguire il percorso di un familiare che si è recato in uno dei nostri pronto soccorsi direttamente da casa in perfetta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 aprile 2021) Stop alle lunghe attese fuori daisoccorsi, aspettando di sapere qualcosa dei nostri cari: adessoleviaggiano in modo digitale. E la Asl6 si è adeguata: nasce“Asl6” con l’obiettivo di essere sempre più vicini all’utenza e performanti nei servizi.fa parte del progetto di digitalizzazione denominato “CONNECTOMA” avviato a gennaio che punta a rivoluzionare la sanità di domani rendendola digitale, smart e personalizzata. “è un primo importante passo per la nostra azienda – afferma il direttore generale Narciso Mostarda – ci consentirà diil percorso di un familiare che si è recato in uno dei nostrisoccorsi direttamente da casa in perfetta ...

Advertising

CorriereCitta : Seguire i familiari al pronto soccorso? Nella Asl Roma 6 si può: ecco l’App che consente di avere tutte le informaz… - RedattoreSocial : @CaritasItaliana e Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea insieme per CooperaDAD. Progetto rivolto ai nuclei familiari… - EspositoNa : @monacelt Ci sono tanti ragazzi che non hanno chance di seguire decentemente le lezioni in questo modo: connessioni… - Vanessa30784039 : @Vaga82831544 Ma in realtà solo loro sanno come sono i rapporti reali con ex concorrenti, familiari ecc... Non cond… - louisockss : Come sono finita a seguire persone che fanno finta che i propri animali stiano insieme (i loro familiari interagiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Seguire familiari Coronavirus Puglia, dati del 9 aprile: +1.791 nuovi positivi ... che verranno completate sino a domenica, salvo i pazienti che devono seguire tempi differenti ... alle persone di con disabilità grave e ai relativi caregivers e familiari conviventi che ancora non ...

Rai1, nuovo appuntamento con 'TV7' A seguire, la storia di Marco, gestore di un impianto di risalita all'Abetone, che ha investito 800. Solo dopo anni di battaglie dei familiari delle vittime ed il lavoro di una commissione ...

Con l'App della Asl Roma 6 si potranno seguire i familiari in pronto soccorso Il Caffè.tv Sassari: liti familiari nelle borgate - Arrestate 3 persone Nella giornata di giovedì, la Polizia di Stato ha arrestato due persone, un 48enne sassarese e un cittadino di origine tedesca 30enne, rispettivamente per resistenza, minacce e lesioni a Pubbli ...

Lite familiare a Sant'Orsola.Arrestato 48enne per resistenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale L'uomo nel tentativo di impedire alla sua ex moglie di salire a bordo dell’auto per andare dai suoi genitori, ha aggredito gli agenti di Polizia intervenuti sul posto | SassariNotizie.com Mobile ...

... che verranno completate sino a domenica, salvo i pazienti che devonotempi differenti ... alle persone di con disabilità grave e ai relativi caregivers econviventi che ancora non ..., la storia di Marco, gestore di un impianto di risalita all'Abetone, che ha investito 800. Solo dopo anni di battaglie deidelle vittime ed il lavoro di una commissione ...Nella giornata di giovedì, la Polizia di Stato ha arrestato due persone, un 48enne sassarese e un cittadino di origine tedesca 30enne, rispettivamente per resistenza, minacce e lesioni a Pubbli ...L'uomo nel tentativo di impedire alla sua ex moglie di salire a bordo dell’auto per andare dai suoi genitori, ha aggredito gli agenti di Polizia intervenuti sul posto | SassariNotizie.com Mobile ...