Secondo lavoro, è necessario all’inizio di ogni anno richiedere l’autorizzazione. Non basta quella dell’anno precedente (Di venerdì 9 aprile 2021) La fattispecie in esame concerne un’ipotesi di danno erariale conseguente allo svolgimento di attività extra istituzionale da parte di un docente, attività ritenuta incompatibile e per la quale, comunque, è risultato che il docente non abbia richiesto la necessaria autorizzazione da rilasciarsi da parte del dirigente scolastico. Con sentenza 264 del 2019 la Corte dei Conti centrale D'Appello ricostruisce il quadro normativo in materia di autorizzazioni e incompatibilità, questione che può essere nei suoi tratti generali di comune interesse. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 aprile 2021) La fattispecie in esame concerne un’ipotesi di derariale conseguente allo svolgimento di attività extra istituzionale da parte di un docente, attività ritenuta incompatibile e per la quale, comunque, è risultato che il docente non abbia richiesto la necessaria autorizzazione da rilasciarsi da parte del dirigente scolastico. Con sentenza 264 del 2019 la Corte dei Conti centrale D'Appello ricostruisce il quadro normativo in materia di autorizzazioni e incompatibilità, questione che può essere nei suoi tratti generali di comune interesse. L'articolo .

