Scrittori | è morto John Naisbitt | il futurologo che svelò i ' Megatrends' degli anni ' 80**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 aprile 2021) Vienna, 9 apr. - (Adnkronos) - Lo scrittore, saggista e ricercatore statunitense, autore del bestseller "" (1982, tradotto in italiano da Sperling e Kupfer), con cui è diventato un famosoin tutto il mondo vendendo 14 milioni di copie in quasi 60 paesi, ègiovedì 8 aprile nella sua seconda casa sul lago Wörthersee, in Carinzia, all'età di 92. Lo ha annunciato oggi un amico di famiglia all'agenzia austriaca Apa. Nato a Salt Lake City il 15 gennaio 1929, negli ultimiha vissuto con la moglie a Vienna e in Carinzia., come politologo, ha collaborato con le amministrazioni americane dei presidenti Kennedy eson, di cui è stato consigliere per ...