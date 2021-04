(Di venerdì 9 aprile 2021) In Egitto è stata portata alla luce la 'd'oro' di quasifa, che viene descritta come il più grande insediamento urbano mai rinvenuto nel Paese. Laè avvenuta vicino a ...

Advertising

RisatoNicola : Scoperta la #Pompei egiziana: la 'città d'oro perduta' risale a oltre 3mila anni fa ed è ben conservata. - IdaFava : RT @CommozioniA: #Scoperta una antica città sepolta vicino a #Luxor #Pompei antica egiziana? La città è stata costruita più di 3.400 anni… - Nonnadinano : RT @CommozioniA: #Scoperta una antica città sepolta vicino a #Luxor #Pompei antica egiziana? La città è stata costruita più di 3.400 anni… - MissTiptree : RT @CommozioniA: #Scoperta una antica città sepolta vicino a #Luxor #Pompei antica egiziana? La città è stata costruita più di 3.400 anni… - mgpg07 : RT @CommozioniA: #Scoperta una antica città sepolta vicino a #Luxor #Pompei antica egiziana? La città è stata costruita più di 3.400 anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperta Pompei

TGCOM

La storia - 'Zahi Hawass annuncia ladella 'città d'oro perduta' a Luxor', sottolinea il dicastero senza poi però fornire elementi che giustifichino il riferimento aureo. Il nome dell'......archeologi e restauratori a/ Video Cultura Redazione Campania - 1 Apr 2021 Continua il viaggio di Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo, alla...Viene descritta come il più grande insediamento urbano mai rinvenuto nel Paese e il più importante rinvenimento dopo quello della tomba di Tutankhamon ...LEGGI ANCHE Natale: niente spostamenti tra comuni, ristoranti aperti fino alle 18 e servizio in camera per i cenoni Luigi Scognamiglio, 32enne di Pompei con precedenti di polizia, è stato arrestato ...